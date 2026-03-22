குடும்பத்தினர் மிகுந்த ஆதரவு கொடுத்தனர்: பெண்ணாக மாறிய அனயா நெகிழ்ச்சி

முழுமையான பெண்ணாக மாறியதாக அனயா அறிவித்துள்ளார்
புதுடெல்லி,

இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும், முன்னாள் பேட்டிங் பயிற்சியாளருமான சஞ்சய் பங்கரின் மகன் ஆர்யன், ஹார்மோன் மாற்று சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டு பெண்ணாக மாறியதாக திடீரென அறிவித்தார். அதோடு தனது பெயரையும் அனயா'' என மாற்றினார். முழுமையான பெண்ணாக தான் மாறியதாக அனயா அறிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில், அனயா சமீபத்தில் தாய்லாந்தில் பாலின உறுதி அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டார்.

இந்த நிலையில், முழுமையான பெண்ணாக மாறுவதற்கு தனது குடும்பத்தினர் மிகுந்த ஆதரவு கொடுத்ததாக அனயா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது தந்தையுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில்,

இந்தப் பயணம் எளிதானதாக இருக்கவில்லை... எனக்கு மட்டுமல்ல, என் குடும்பத்திற்கும் கூட.

என்னைப் புரிந்துகொண்டு, ஏற்றுக்கொண்டு, எனக்குத் துணையாக நிற்பதற்கு நேரம் எடுத்தது. அது உடனடியாக நடக்கவில்லை. எங்கள் அனைவருக்கும் குழப்பம், கேள்விகள் நிறைந்த தருணங்கள் இருந்தன.

ஆனால் இன்று, இங்கே நிற்கும்போது, ​​என் உள்ளம் நன்றியுணர்வால் மட்டுமே நிறைந்துள்ளது.

என் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான தருணங்களில் ஒன்றில் என் தந்தை என் அருகில் இருந்தது. அவருடைய ஆதரவு ஒரே இரவில் வந்துவிடவில்லை... ஆனால் அது வந்தபோது, ​​அது உண்மையானதாகவும், நிபந்தனையற்றதாகவும், வலிமையானதாகவும் இருந்தது.

இந்த அறுவை சிகிச்சை எனக்கு ஒரு பெரிய படியாக இருந்தது, அவர் என்னுடன் இருந்தது அதைச் சாத்தியமாக்கியது. என தெரிவித்துள்ளார்.

Sanjay Bangar
