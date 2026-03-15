முதல் டி20: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி தென் ஆப்பிரிக்கா வெற்றி

7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்றது
முதல் டி20: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி தென் ஆப்பிரிக்கா வெற்றி
மவுண்ட் மவுன்கானுய்,

நியூசிலாந்து மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதும் முதல் டி20 போட்டி இன்று பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த டி20 தொடரில் இரு அணிகளும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பின் மீண்டும் நேருக்கு நேர் மோதின.

இதற்கிடையில், இந்த போட்டிக்கான டாஸை வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி, தென் ஆப்பிரிக்க அணி முதலில் பந்து வீசியது.

தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் நியூசிலாந்து அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது.

இறுதியில் 14.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்த நியூசிலாந்து அணி 91 ரன்கள் எடுத்தது. நியுசிலாந்து தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஜேம்ஸ் நீசம் 26 ரன்கள் எடுத்தார். தென் ஆப்பிரிக்கா தரப்பில் என்கோபானி மோகோய்னா 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். இதையடுத்து தென் ஆப்பிரிக்க அணி 92 என்ற இலக்குடன் விளையாடியது.

தொடக்கம் முதல் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி வீரர்கள் பொறுப்புடன் விளையாடி ரன்கள் குவித்தனர். இதனால் 16.4 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 93 ரன்கள் எடுத்து 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி வெற்றி பெற்றது.கானர் எஸ்டெர்ஹுயிஸ் 45 ரன்கள் குவித்தார்.

