இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கியது. இந்திய அணியின் ஜஸ்பிரித் பும்ரா நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்குத் திரும்பியிருப்பது இந்தப் போட்டியின் முக்கிய அம்சமாக அமைந்தது.
போட்டி தொடங்கிய மூன்றாவது பந்திலேயே பும்ரா தனது அபாரமான ஸ்விங் பந்துவீச்சால் நியூசிலாந்து கேப்டன் டாம் லாதமை ரன் எதுவும் எடுக்க விடாமல் போல்டாக்கினார். தொடர்ந்து அன்ஷுல் கம்போஜ், டெவான் கான்வேயை 4 ரன்களில் வெளியேற்றினார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி வெறும் 12 ரன்களுக்குள் இரண்டு முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா இணைந்து அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்க முயன்றனர். இருவரும் மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு 39 ரன்கள் சேர்த்தனர். ரச்சின் ரவீந்திரா 15 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஆகாஷ் தீப் பந்துவீச்சில் விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்டிடம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
தொடர்ந்து பும்ரா மீண்டும் டேரில் மிட்செலை 1 ரன்னில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் பிடித்த சிறப்பான கேட்ச் மூலம் வெளியேற்றினார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
இந்திய அணியில் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் ஆகாஷ் தீப் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர். பசுமையான ஆடுகளத்தில் இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுக்கு நல்ல ஸ்விங் கிடைத்ததால் நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள் ரன் எடுக்க மிகவும் சிரமப்பட்டனர். முதல் செஷனில் இந்திய அணி முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தியது