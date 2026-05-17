வார்னர், சச்சின் வரிசையில் இணைந்து புதிய சாதனை படைத்த கில்

கொல்கத்தா
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில், ஒரு கேப்டனாக ஐ.பி.எல். சீசனில் 500-க்கும் கூடுதலான ரன்களை எடுத்த டேவிட் வார்னர், விராட் கோலி மற்றும் சச்சின் தெண்டுல்கர் போன்றோரின் வரிசையில் இணைந்துள்ளார்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது, 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 சிக்சர்களுடன் 49 பந்துகளில் 85 ரன்கள் சேர்த்த அவர், இந்த சீசனில் 12 போட்டிகளில் விளையாடி 552 ரன்களை சேர்த்துள்ளார்.
அவருடைய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரான சாய் சுதர்சனை (12 இன்னிங்ஸ்களில் 554 ரன்கள், ஒரு சதம் மற்றும் 6 அரை சதங்கள்) விட 3 ரன்கள் பின்தங்கி, அதிக ரன்கள் குவித்தவர்களின் வரிசையில் 2-ம் இடத்தில் உள்ளார்.
ஒரு கேப்டனாக 2-வது முறையாக அவர் 500-க்கும் கூடுதலான ரன்களை எடுத்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு போட்டியின்போது, 15 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 650 ரன்களை எடுத்த அவர், அந்த சீசனின் 4-வது அதிக ரன் சேர்த்தவராக அறியப்பட்டார்.
இந்த வரிசையில் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வார்னர் 2016 முதல் 2018 வரையிலான 3 ஆண்டுகளில் முறையே 848, 641, 692 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். கே.எல். ராகுல் பஞ்சாப் அணிக்காக 2020 (670 ரன்கள்) மற்றும் 2021 (626 ரன்கள்) ஆண்டுகளிலும், லக்னோ அணிக்காக (616 ரன்கள்) 2022-ம் ஆண்டிலும் ஒரு கேப்டனாக 500-க்கும் கூடுதலான ரன்களை எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
மும்பை அணிக்காக சச்சின் 2010 (618 ரன்கள்), 2011 (553 ரன்கள்) ஆகிய ஆண்டுகளிலும், பெங்களூரு அணிக்காக கோலி 2015 (557 ரன்கள்), 2016 (973 ரன்கள்) ஆகிய ஆண்டுகளிலும் 500-க்கும் கூடுதலான ரன்களை எடுத்துள்ளார்.