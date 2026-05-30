3-வது முறையாக இறுதிப்போட்டியில் குஜராத்...2வது கோப்பையை வெல்லுமா?

முல்லன்பூர்,
முல்லன்பூரில் நேற்று நடைபெற்ற பரபரப்பான ஐபிஎல் 2026 குவாலிபையர் 2 போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு கம்பீரமாக முன்னேறியுள்ளது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரியான் பராக், முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். அதன்படி களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் அணிக்கு, இளம் அதிரடி புயல் வைபவ் சூர்யவன்ஷி பவுண்டரிகளையும் சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டார். வெறும் 47 பந்துகளில் 96 ரன்கள் குவித்து அவர் சதத்தை தவறவிட்டாலும், அவரது அதிரடியால் ராஜஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 214 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது.
215 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய குஜராத் அணிக்கு, ஆரம்பமே அதிரடியாக அமைந்தது. பொறுப்புடன் ஆடிய கேப்டன் சுப்மன் கில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். அவருக்கு மறுமுனையில் சிறந்த பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்த சாய் சுதர்சன் 58 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டானார். இவர்களின் அசாத்திய ஆட்டத்தால் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இலக்கை எட்டி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த மாபெரும் வெற்றியின் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, ஆமதாபாத்தில் நடைபெற உள்ள இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. அங்கு நடப்பு சாம்பியனான பெங்களூரு (RCB) அணியை எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது.
2022-ல் அறிமுகமான முதல் வருடத்திலேயே கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்த குஜராத் அணி, 2023-ல் ரன்னர்-அப் ஆனது. தற்போது 2026-ல் மீண்டும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளதால், தங்களது 2-வது ஐபிஎல் கோப்பையை குஜராத் டைட்டன்ஸ் முத்தமிடும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.