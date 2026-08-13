ஹசன் முகமது அசத்தல்: ஆஸ்திரேலியா 198 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு

மெல்போர்ன்,
ஆஸ்திரேலியா–வங்காளதேசம் அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாளே எதிர்பாராத திருப்பங்களுடன் அமைந்தது. டார்வினில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா முதலில் பேட்டிங் செய்தது. ஆனால் தொடக்கம் முதலே வங்காளதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர். முதல் செஷன் முடிவில் ஆஸ்திரேலியா 74/4 என தடுமாறியது.
ஆஸ்திரேலிய அணியில் மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில், ஸ்டீவ் ஸ்மித் மட்டும் 71 ரன்கள் எடுத்து அணியை மீட்டெடுக்க முயன்றார். ஆனால் அவரையும் ஹசன் மஹ்மூத் வீழ்த்தியதால் ஆஸ்திரேலியாவின் பெரிய ஸ்கோர் கனவு தகர்ந்தது. இறுதியில் ஆஸ்திரேலியா 53 ஓவர்களில் 198 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. வங்காளதேசத்திற்கு எதிரான கடந்த ஏழு டெஸ்ட்களில் ஆஸ்திரேலியாவின் மிகக் குறைந்த முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் இதுவாகும்.
இந்த இன்னிங்ஸின் மிகப்பெரிய ஹீரோ ஹசன் மஹ்மூத். வெறும் 17 ஓவர்களில் 55 ரன்கள் கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, தனது சிறந்த ஆட்டத்தை பதிவு செய்தார்.
பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய வங்காளதேசத்திற்கும் ஆரம்பத்தில் ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. ஷத்மான் இஸ்லாம் 20 ரன்களில் மிட்செல் ஸ்டார்க்கிடம் ஆட்டமிழந்தார். ஆனால் அதற்குப் பிறகு தன்சித் ஹசன் மற்றும் மொமினுல் ஹக் பொறுமையாக விளையாடி ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சை சமாளித்தனர். வங்காளதேசம் முதல் நாள் முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 96 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.