கிரிக்கெட்

”7 கிலோ எடை இழந்தேன்..” - காயம் குறித்து மனம் திறந்த ஸ்ரேயஸ் ஐயர்

7 கிலோ எடையை மீண்டும் கூட்டுவதற்கு எனக்குப் பெரும் முயற்சி தேவைப்பட்டதாக ஸ்ரேயஸ் ஐயர் தெரிவித்துள்ளார்.
”7 கிலோ எடை இழந்தேன்..” - காயம் குறித்து மனம் திறந்த ஸ்ரேயஸ் ஐயர்
Published on

மொஹாலி,

இந்திய அணியின் முன்னணி பேட்ஸ்மேனான ஷ்ரேயாஸ் அய்யர், ஆஸ்திரேலியாவுகு எதிரான ஆட்டத்தில் பந்தை கேட்ச் பிடிக்க முயன்றபோது, விலா எழும்பில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக சுமார் 3 மாதத்திற்கு மேலாக விளையாடாமல் உள்ளார்.

வருகின்ற 28-ந்தேதி தொடங்கும் ஐ.பி.எல். தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக களம் இறங்க உள்ளார். இந்த நிலையில் காயத்தின்போது 7 கிலோ எடை குறைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது;

”ஒரு காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்து மீண்டும் களமிறங்குவது எப்போதும் ஒரு சவாலான விஷயமாகும். மிகவும் தீவிரமானதாக அமைந்த அந்தக் காயத்தின் காரணமாக, நான் சுமார் 7 கிலோ எடையை இழந்திருந்தேன். நல்ல வேளையாக, இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு நான் மீண்டும் நல்ல உடல் தகுதியைப் பெற்றேன். ஆனால், இழந்த அந்த 7 கிலோ எடையை மீண்டும் கூட்டுவதற்கு எனக்குப் பெரும் முயற்சி தேவைப்பட்டது. நான் சவால்களை விரும்பி ஏற்பவன். அதுவும் நான் வெற்றிகரமாகக் கடந்து வர வேண்டிய ஒரு சவாலாக அமைந்தது.”

என்றார்.

ஐபிஎல்
IPL
Shreyas Iyer
ஸ்ரேயஸ் ஐயர்

X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com