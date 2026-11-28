ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச டி20 லீக் (ILT20) கிரிக்கெட் தொடரில் ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணி தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணி, துபாய் கேபிடல்ஸ் அணியை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த துபாய் கேபிடல்ஸ் அணி, ஷார்ஜா பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான செயல்பாட்டால் ரன்கள் குவிக்க முடியாமல் தடுமாறியது. தொடக்கத்தில் இருந்தே ரன் வேகம் குறைந்த அந்த அணிக்கு ஜுனைத் சித்திக் பெரும் நெருக்கடி கொடுத்தார். அவர் முக்கியமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி துபாய் அணியின் பேட்டிங் வரிசையைச் சரித்தார். இதனால் துபாய் கேபிடல்ஸ் அணி 19.4 ஓவர்களில் 126 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
துபாய் அணியின் தொடக்க வீரர் மசூத் குர்பாஸ் 17 ரன்கள் எடுத்தார். மேக்ஸ் ஹோல்டன் மற்றும் பாப் டு பிளெசிஸ் ஆகியோர் தலா குறைந்த ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் அதிரடியாக விளையாடி 13 பந்துகளில் 23 ரன்கள் எடுத்தார். இருப்பினும் அவரால் நீண்ட நேரம் நிலைத்து நிற்க முடியவில்லை. கேப்டன் சாம் பில்லிங்ஸ் மற்றும் ரோவ்மன் பவல் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளையும் ஜுனைத் சித்திக் கைப்பற்றினார். இறுதிக்கட்டத்தில் கரீம் ஜனத் அதிரடியாக விளையாடி 18 பந்துகளில் 30 ரன்கள் சேர்த்தார். ஹசன் கான் 18 ரன்கள் எடுத்தார். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து 7-வது விக்கெட்டுக்கு 44 ரன்கள் சேர்த்தனர். ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் தரப்பில் ஜுனைத் சித்திக் 25 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். ஆடம் மில்னே 2 விக்கெட்டுகளையும், ரிச்சர்ட் க்ளீசன் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
இதையடுத்து 127 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணிக்கு தொடக்க வீரர்கள் டிம் செய்ஃபர்ட் மற்றும் பால் வால்டர் சிறப்பான தொடக்கம் அளித்தனர். இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி துபாய் பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்தனர். குறிப்பாக பவர் பிளே ஓவர்களிலேயே 79 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றியை எளிதாக்கினர். டிம் செய்ஃபர்ட் 20 பந்துகளில் 41 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 5 பவுண்டரிகளும், 2 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். பால் வால்டர் 25 பந்துகளில் 42 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 4 பவுண்டரிகளும், 2 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். முதல் விக்கெட்டுக்கு இருவரும் இணைந்து 82 ரன்கள் சேர்த்தனர். பின்னர் பிராண்டன் மெக்முல்லன் ஆட்டமிழக்காமல் 19 பந்துகளில் 26 ரன்கள் எடுத்தார். ஜேம்ஸ் ரீவ் ஆட்டமிழந்தாலும், மெக்முல்லன் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
இறுதியில் ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணி 13 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 130 ரன்கள் எடுத்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் அந்த அணி நடப்பு தொடரில் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. துபாய் கேபிடல்ஸ் தரப்பில் நூர் அகமது 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் என இரு துறைகளிலும் ஷார்ஜா அணி சிறப்பாகச் செயல்பட்டு இந்த வெற்றியைப் பெற்றது.