“அதுதான் எனக்கு பிடித்த கால்பந்து அணி”... மனம் திறந்த நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் நட்சத்திரம்

ஆக்லாந்து
நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா, தனக்கு பிடித்த கால்பந்து அணி குறித்து பேசியுள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா. சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் பேசிய இவர், தற்போது நடைபெற்று வரும் பிரீமியர் லீக் தொடரில் தனக்கு பிடித்த கால்பந்து அணி குறித்து பகிர்ந்துகொண்டார்.
கடந்த சீசனில் மான்செஸ்டர் சிட்டி - டோட்டன்ஹாம் அணிகளுக்கு இடையே எதிஹாட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியை நேரில் சென்று பார்த்ததாக தெரிவித்த ரச்சின், அந்த போட்டியை நேரில் பார்த்த அனுபவமே, மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் மீது தனக்கு அதிக ஈடுபாட்டை ஏற்படுத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 2026 பிபா உலகக்கோப்பை தொடரில் டல்லாஸில் நடைபெற்ற ரவுண்ட் ஆப் 16 போட்டியில் ஸ்பெயின் - போர்ச்சுகல் அணிகள் மோதிய ஆட்டத்தை நேரில் பார்த்த அவர், ரோனால்டோவை நேரில் பார்த்த அந்த தருணம் தனக்கு மிகவும் உணர்வுபூர்வமாக அமைந்ததாக கூறினார்.
அது ரோனால்டோவின் கடைசி உலகக் கோப்பை போட்டி என்பதால், அந்த ஆட்டத்தை நேரில் பார்த்தது தனது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அனுபவங்களில் ஒன்று என ரச்சின் தெரிவித்துள்ளார்.