இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிரடி மாற்றம்.... ஹர்மன்பிரீத் கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலகல்

மும்பை,
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட்டில் இன்று முக்கியமான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஹர்மன்பிரீத் கவுர், இந்திய மகளிர் அணியின் மூன்று வடிவங்களிலும் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளார். 2026 அக்டோபர் 6ஆம் தேதி தனது சமூக வலைதளப் பதிவின் மூலம் இந்த முடிவை அவர் அறிவித்தார். இந்த முடிவு எளிதானது அல்ல என்று ஹர்மன்பிரீத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஹர்மன்பிரீத் 2022ஆம் ஆண்டு மிதாலி ராஜ் ஓய்வு பெற்ற பிறகு இந்திய அணியின் முழுநேர ஒருநாள் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றார். அதற்கு முன்பே அவர் இந்திய அணியின் டி20 கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு வந்தார். தற்போது மூன்று வடிவங்களிலும் கேப்டன் பொறுப்பை விட்டுவிட்டாலும், வீராங்கனையாக தனது கிரிக்கெட் பயணத்தைத் தொடர உள்ளார்.
ஹர்மன்பிரீத் கவுரின் கேப்டன்சி காலத்தின் மிகப்பெரிய சாதனைகளில் ஒன்று 2025 மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை இந்தியா வென்றது ஆகும். இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அந்த வெற்றி மிக முக்கியமான மைல்கல்லாக அமைந்தது. மேலும், 2026ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணி ஆசியக் கோப்பையையும், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்றது. குறிப்பாக, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற பிறகு ஹர்மன்பிரீத் இந்த கேப்டன்சி முடிவை அறிவித்துள்ளார்.
கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகுவது குறித்து ஹர்மன்பிரீத் தனது பதிவில், அணிக்காக தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் வழங்கியதாகவும், பல சந்தர்ப்பங்களில் தனது தனிப்பட்ட ஆட்டம் மற்றும் விருப்பங்களைக் கூட அணியின் தேவைக்காக பின்னுக்குத் தள்ளியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இனிமேல் கேப்டன்சி பொறுப்பின் அழுத்தம் இல்லாமல், மீண்டும் கிரிக்கெட்டை விளையாடுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த விரும்புவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த முடிவைத் தொடர்ந்து, இந்திய மகளிர் அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.