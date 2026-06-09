டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முதல் அணி... புதிய சாதனை படைத்த இந்தியா

சண்டிகர்:
முல்லன்பூரில் நடைபெற்ற ஒரே ஒரு போட்டி கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில், ஆப்கானிஸ்தான் அணியை இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. நேற்று நடைபெற்ற போட்டியின் 3-வது நாளிலேயே வெற்றியை உறுதி செய்த இந்திய அணி, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான தனது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிரூபித்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டையும் சேர்த்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா பெற்ற 12-வது வெற்றியாக இது அமைந்தது. மேலும், அந்த அணிக்கு எதிராக தொடர்ந்து 15 போட்டிகளில் தோல்வியின்றி விளையாடிய சாதனையையும் இந்தியா பதிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட எதிரணிக்கு எதிராக தொடர்ந்து 15 போட்டிகளில் தோல்வி அடையாமல் விளையாடிய உலகின் முதல் அணி என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றுள்ளது.
முதலாவது இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 564 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. பின்னர் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்திய பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 152 ரன்களுக்கு சுருண்டது.
அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியில் களமிறங்கிய இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் மானவ் சுதர் 33 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
முதல் இன்னிங்ஸில் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்ததால், ஆப்கானிஸ்தான் அணி பாலோ-ஆன் ஆட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. ஆனால் இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் அந்த அணியின் பேட்டிங் வரிசை நிலைத்து நிற்கவில்லை. இந்திய அணியின் வாஷிங்டன் சுந்தர் 4 விக்கெட்டுகளையும், குல்தீப் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி ஆப்கானிஸ்தானை 112 ரன்களுக்கு சுருட்டினர்.
இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதிய 15 போட்டிகளில் ஒன்று மட்டுமே மழையால் ரத்து செய்யப்பட்டது. அது 2023 அக்டோபரில் நடைபெற்ற டி20 போட்டியாகும். மேலும் இரண்டு போட்டிகள் டையாக முடிந்தன.
இந்தியாவுக்கு அடுத்ததாக, ஒரு குறிப்பிட்ட அணிக்கு எதிராக அதிக போட்டிகளில் தோல்வியின்றி விளையாடிய அணியாக நியூசிலாந்து உள்ளது. அயர்லாந்துக்கு எதிராக 13 போட்டிகளில் 13 வெற்றிகளை பெற்றுள்ளது.
அதேபோல், உகாண்டா அணி 2021 முதல் 2025 வரை நைஜீரியா அணிக்கு எதிராக 13 போட்டிகளில் 13 வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளது.
இந்திய அணி அடுத்து அயர்லாந்துக்கு எதிராகவும் தோல்வியின்றி விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளும் இதுவரை மோதிய 11 போட்டிகளிலும் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த மாத இறுதியில் அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள இந்திய அணி, அந்த தொடரிலும் வெற்றி பெற்றால் தனது சாதனையை மேலும் வலுப்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது.