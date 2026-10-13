இந்தியா-இலங்கை ஒருநாள் போட்டி டெல்லியில் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்: கிரிக்கெட் வாரிய செயலாளர் தகவல்

புதுடெல்லி,
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி டிசம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவில் இரண்டு வாரம் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 ஒருநாள் மற்றும் மூன்று 20 ஓவர் போட்டியில் ஆடுகிறது. இந்தியா-இலங்கை அணிகள் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி டெல் லியில் டிசம்பர் 13-ந் தேதியும், 2-வது ஒருநாள் போட்டி பெங்களூருவில் 16-ந் தேதியும், 3-வது ஒருநாள் போட்டி ஆம தாபாத்தில் 19-ந் தேதியும், முதலாவது 20 ஓவர் போட்டி ராஜ்கோட்டில் 22-ந் தேதியும், 2-வது 20 ஓவர் போட்டி கட்டாக் கில் 24-ந் தேதியும், 3-வது மற்றும் கடைசி 20 ஓவர் போட்டி புனேயில் 27-ந் தேதியும் நடக்கிறது.
டெல்லியில் உள்ள அருண்ஜெட்லி மைதானத்தில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறுவதால் இந்தியா-இலங்கை அணிகள் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி டெல்லியில் இருந்து ஆமதாபாத்துக்கு மாற்றப்படுவதாக செய்திகள் வெளியா கின. இதனை இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய செயலாளர் தேவஜித் சைக்யா மறுத்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், 'டெல்லியில் நடக்க உள்ள இந்தியா-இலங்கை ஒருநாள் போட்டி ஆமதாபாத்துக்கு மாற்றப்படலாம் என்று வெளியான தகவல் தவறானது. அத்தகைய முடிவு எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை. மேலும் இரு நாடுகள் இடையிலான போட்டி நடை பெறும் இடங்கள் ஒரு நிலையான கொள்கையை பின்பற்றியே ஒதுக்கப்படுகின்றன' என்று தெரிவித்தார்.