கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை: நெதர்லாந்துக்கு எதிராக இந்தியா பேட்டிங் தேர்வு

டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா , இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது.
டி20 உலகக்கோப்பை: நெதர்லாந்துக்கு எதிராக இந்தியா பேட்டிங் தேர்வு
Published on

அகமதாபாத்,

10வது டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா , இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இந்த அணிகள் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

லீக் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.

இந்நிலையில், டி20 உலகக்கோப்பையில் அகமதாபாத்தில் இன்று நடைபெறும் 36வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா - நெதர்லாந்து மோதுகின்றன.

இந்த ஆட்டத்திற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து இந்திய வீரர்கள் முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகின்றனர்.

இந்தியா
India
T20 World Cup
டி20 உலகக்கோப்பை
நெதர்லாந்து
Netherlands

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com