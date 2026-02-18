டி20 உலகக்கோப்பை: நெதர்லாந்துக்கு எதிராக இந்தியா பேட்டிங் தேர்வு

அகமதாபாத்,
10வது டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா , இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இந்த அணிகள் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
லீக் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.
இந்நிலையில், டி20 உலகக்கோப்பையில் அகமதாபாத்தில் இன்று நடைபெறும் 36வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா - நெதர்லாந்து மோதுகின்றன.
இந்த ஆட்டத்திற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து இந்திய வீரர்கள் முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகின்றனர்.