இந்தியா தோல்வி: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளி பட்டியலில் அணிகளின் நிலை என்ன..?

தினத்தந்தி 16 Nov 2025 3:23 PM IST
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா தோல்வியடைந்தது.

துபாய்,

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சிக்கு (2025 - 2027) உட்பட்ட தொடர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன்படி இவ்விரு அணிகள் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கொல்கத்தாவில் நடைபெற்றது. இதில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த போட்டி முடிவடைந்ததை அடுத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் 100 சதவீத புள்ளிகளுடன் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிடத்தில் தொடருகிறது.

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் வெற்றி பெற்ற தென் ஆப்பிரிக்க அணி (66.67 சதவீதம்) கூடுதலாக சில புள்ளிகள் பெற்ற நிலையில் 2-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இலங்கை அணி (66.67 சதவீதம்) மாற்றமின்றி 3-வது இடத்தில் தொடருகிறது.

தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தோல்வியடைந்த இந்திய அணி சில புள்ளிகளை இழந்த நிலையில் (54.17 சதவீதம்) 4-வது இடத்தில் உள்ளது. இதனையடுத்து பாகிஸ்தான் (50.00 சதவீதம்) 5-வது இடத்திலும், இங்கிலாந்து (43.33 சதவீதம்) 6-வது இடத்திலும் உள்ளன.

கடைசி 3 இடங்களில் முறையே வங்காளதேசம் (16.67 சதவீதம்), வெஸ்ட் இண்டீஸ் (0.00 சதவீதம்) மற்றும் நியூசிலாந்து (0.00 சதவீதம்) ஆகிய அணிகள் உள்ளன.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

