ஐபிஎல் - ஆரஞ்சு கேப் ரேஸில் இணைந்த கில்... புவனேஷ்வர் குமாரை முந்தி பர்பிள் கேப்பை கைப்பற்றிய ரபாடா

சென்னை,
நடப்பு ஐபிஎல் 2026 சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அணிகளுக்கு இடையேயான மோதல் ஒருபுறம் இருக்க, வீரர்களுக்கு இடையேயான தனிப்பட்ட சாதனைகளுக்கான போட்டி ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
நேற்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஆட்டத்தில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை 77 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. முதலில் ஆடிய குஜராத் 229 ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக கேப்டன் சுப்மன் கில் 84 ரன்களும் (44 பந்துகள்), சாய் சுதர்சன் 55 ரன்களும் எடுத்தனர். பின்னர் 230 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய ராஜஸ்தான் 152 ரன்களுக்குச் சுருண்டது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடித் தொடக்கம் கொடுத்தும் அது அந்த அணிக்குக் கை கொடுக்கவில்லை.
ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான அதிரடி ஆட்டத்திற்குப் பிறகு, சுப்மன் கில் ஆரஞ்ச் கேப் பட்டியலில் 4-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.
ஆரஞ்ச் கேப் பட்டியலில் கிளாசன் 494 ரன்கலுடன் முதல் இடத்தில் தொடர்கிறார்.
அபிஷேக் சர்மா, கே.எல். ராகுல் 2 மற்றும் 3-ம் இடத்தில் உள்ளனர். சுப்மன் கில் 462 ரன்களுடன் 4-வது இடத்திலும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 5-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
பர்ப்பிள் கேப் பட்டியலில் பெரும் மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக புவனேஷ்வர் குமாரிடம் இருந்த பர்ப்பிள் கேப்பை, தற்போது காகிசோ ரபாடா தட்டிப்பறித்துள்ளார். ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிராக அவர் எடுத்த 2 விக்கெட்டுகள் அவரை முதலிடத்திற்கு உயர்த்தியுள்ளது.
காகிசோ ரபாடா 18 விக்கெட்டுகளுடன் முதல் இடத்தில் உள்ளார். புவனேஷ்வர் குமார் 17, அன்ஷுல் கம்போஜ் 17, பிரின்ஸ் யாதவ் 16, இஷான் மலிங்கா 16 விக்கெட்டுகளுடன் அடுத்தடுத்து உள்ளனர்.