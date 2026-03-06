கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் 2026: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் புதிய ஜெர்சி அறிமுகம்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது வீரர்களுக்கான புதிய ஜெர்சியை வெளியிட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் 2026: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் புதிய ஜெர்சி அறிமுகம்
Published on

மும்பை,

டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் இந்தியாவில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதனை தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற உள்ளது. வருகிற 31-ந்தேதி ஐபிஎல் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, 10 அணி வீரர்களும், இப்போதே பயிற்சியை தொடங்கிவிட்டனர். ஒவ்வொரு அணி தொடர்பான புதிய செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.

ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் தொடர் மார்ச் 28-ம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது வீரர்களுக்கான புதிய ஜெர்சியை வெளியிட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே சென்னை, சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகள் தங்களது ஜெர்சியை வெளியிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐபிஎல்
IPL
Mumbai Indians
மும்பை இந்தியன்ஸ்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com