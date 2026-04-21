"அதுதான் அடுத்த இலக்கு" - ஆர்சிபி வீரர் ராசிக் சலாம்

ராசிக் தற்போது ஆர்சிபி அணியின் முக்கிய பந்துவீச்சாளராக உருவெடுத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் 2026 சீசனில் ஆர்சிபி அணிக்காக விளையாடி வரும் ராசிக் சலாம், இதுவரை 3 போட்டிகளில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். குறிப்பாக ஒரு போட்டியில் 24 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தார்.

இந்நிலையில், ஒரு பேட்டியில் பேசிய அவர் இந்தியாவிற்காக விளையாடுவதே தனது லட்சியம் என்று கூறினார். அவர் பேசுகையில், "நான் கிரிக்கெட் விளையாடத் தொடங்கியபோது ஐபிஎல் அல்லது இந்திய அணி பற்றி யோசிக்கவில்லை. ஆனால் இப்போது, இந்தியாவிற்காக அனைத்து வகை கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் (Test, ODI, T20) விளையாடுவதே எனது லட்சியம்," என்றார்.

கடந்த மெகா ஏலத்தில் ஆர்சிபி அணி இவரை ரூ. 6 கோடிக்கு வாங்கியது. 2025 சாம்பியன் பட்டத்தை ஆர்சிபி வென்றபோது இவருக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், புவனேஷ்வர் குமார் போன்ற சீனியர் வீரர்களிடம் கேட்டுப் பல வித்தைகளைக் கற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

தற்போது ஆர்சிபி அணியின் முக்கிய பந்துவீச்சாளராக உருவெடுத்துள்ளார். இவரது வேகம் மற்றும் துல்லியம் இந்திய அணியின் கதவுகளை விரைவில் திறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

