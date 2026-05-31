ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டி: குஜராத்தை வீழ்த்தி 2வது முறையாக பெங்களூரு அணி சாம்பியன்

அகமதாபாத்,
19வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த மார்ச் 28ம் தேதி தொடங்கியது. 10 அணிகள் பங்கேற்ற இத்தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தன.
இந்நிலையில், 2026ம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப்போட்டி அகமதாபாத் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு -குஜராத் டைட்டன்ஸ் இடையேயான இறுதிப்போட்டி இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பெங்களூரு முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து, குஜராத் அணியின் தொடக்க வீரர்களாக சாய் சுதர்ஷன், கேப்டன் சுப்மன் கில் களமிறங்கினர்.8 பந்துகளில் 10 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் கில் அவுட் ஆனார். சாய் சுதர்ஷன் 12 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் அவுட் ஆனார்.
பின்னர் களமிறங்கிய நிஷாந்த் சிந்து 20 ரன்களிலும், ஜோஸ் பட்லர் 19 ரன்களிலும், அர்ஷத் கான் 15 ரன்களிலும் அவுட் ஆகி ஏமாற்றம் அளித்தனர். அடுத்து வந்த ராகுல் திவாடியா 7 ரன்னில் அவுட் ஆனார். பின்னர் வந்த ஜேசன் ஹோடருடன் ஜோடி சேர்ந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஹோல்டர் 7 ரன்னில் அவுட் ஆனார். அடுத்து வந்த வந்த ரஷித் கானும் 7 ரன்னில் அவுட் ஆனார். பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வாஷிங்டன் சுந்தர் 37 பந்துகளில் 50 ரன்கள் எடுத்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார். இறுதியில் குஜராத் 20 இவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 155 ரன்கள் எடுத்தது.
பெங்களூரு தரப்பில் அந்த அணியின் ரஷிக் சமால் தர் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளையும், புவனேஷ்வர் குமார், ஜேசல்வுட் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும், குர்னால் பாண்டியா 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார். இதையடுத்து 156 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பெங்களூரு களமிறங்கி விளையாடியது.
தொடக்கம் முதல் பெங்களூரு வீரர்கள் அதிரடியாக விளையாடி ரன்கள் குவித்தனர்.விராட் கோலி, வெங்கடேஷ் ஐயர் இருவரும் பொறுப்புடன் விளையாடி ரன்கள் குவித்தனர். பந்துகளை, பவுண்டரி சிக்சருக்கு பறக்கவிட்ட இருவரும் சிறப்பாக விளையாடினர். வெங்கடேஷ் ஐயெர் 32 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.பின்னர் படிக்கல் 1 ரன், ரஜத் படிதார் 15 ரன்கள் , குருனல் பாண்டியா 1 ரன் எடுத்து அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சி அளித்தனர்.
ஆனாலும் மறுபுறம் விராட் கோலி நிலைத்து விளையாடி ரன்கள் குவித்தார் பொறுப்புடன் ஆடிய அவர் அரைசதம் அடித்தார். விராட் கோலி 75 ரன்கள் எடுத்தார்.இதனால் 18 ஓவர்கள் முடிவில் பெங்களூரு 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 161 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று பெங்களூரு அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
பெங்களூரு அணி 2வது முறையாக ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றுள்ளது.