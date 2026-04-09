ஐபிஎல்: கொல்கத்தா - லக்னோ இன்று மோதல்

கொல்கத்தா,
19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் திருவிழா இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங் களில் நடந்து வருகிறது. 10 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த போட்டியில் ஒவ்வொரு அணியும் மொத்தம் 14 லீக் ஆட்டங்களில் விளையாட வேண் டும். லீக் முடிவில் புள்ளி பட்டியலில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் 'பிளே-ஆப்' சுற்றுக்கு தகுதி பெறும்.
இதில் கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் இன்று (வியாழக்கி ழமை) நடைபெறும் 15-வது லீக் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியனான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியை சந் திக்கிறது.
3 முறை சாம்பியனான கொல்கத்தா அணி தொடக்க ஆட்டத்தில் 6 விக் கெட் வித்தியாசத்தில் மும்பையிடமும், அடுத்த ஆட்டத்தில் 65 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஐதராபாத்திடமும் தோற்றது. பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான முந்தைய ஆட்டம் மழையால் பாதியில் கைவிடப்பட்டதால் புள்ளி கணக்கை தொடங்கியது.
லக்னோ அணி தனது முதலாவது ஆட்டத்தில் 6 விக்கெட் வித்தியாசத் தில் டெல்லியிடம் பணிந்தது. அடுத்த ஆட்டத்தில் 5 விக்கெட் வித்தியா சத்தில் ஐதராபாத்தை சாய்த்தது.
முதல் வெற்றியை பதிவு செய்ய கொல்கத்தா அணி தீவிர முயற்சி மேற் கொள்ளும். அதேநேரத்தில் உத்வேகத்தை தொடர லக்னோ அணி வரிந்து கட்டும். எனவே இந்த ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு குறைவு இருக் காது.