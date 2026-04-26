ஐபிஎல் - கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற லக்னோ பந்துவீச்சு தேர்வு

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் லக்னோவில் இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி, 3 முறை சாம்பியனான கொல்கத்தா நைட்ரைடர்சை சந்திக்கிறது.
லக்னோ அணி 7 ஆட்டங்களில் ஆடி 2 வெற்றி (ஐதராபாத், கொல்கத்தா அணிகளுக்கு எதிராக), 5 தோல்வி (டெல்லி, குஜராத், பெங்களூரு, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் அணிகளிடம்) கண்டு 9-வது இடத்தில் இருக்கிறது. கொல்கத்தா அணி 7 ஆட்டங்களில் ஒரு வெற்றி (ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக), 5 தோல்வி (மும்பை, ஐதராபாத், லக்னோ, சென்னை, குஜராத் அணிகளிடம்), ஒரு முடிவில்லையுடன் (பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான ஆட்டம் மழையால் ரத்து) கடைசி இடத்தில் உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த ஆட்டத்திற்கான் டாஸ் போடப்பட்டது. இதில், டாஸ் வென்ற லக்னோ அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி, கொல்கத்தா அணி முதலில் பேட்டிங் ஆட உள்ளது. இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியதில் 5-ல் லக்னோவும், 2-ல் கொல்கத்தாவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.