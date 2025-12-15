ஐ.பி.எல். மினி ஏலம் 2026: ஒவ்வொரு அணியிடமும் உள்ள இருப்புத்தொகை எவ்வளவு..?
ஐ.பி.எல். 2026 தொடருக்கான வீரர்களின் மினி ஏலம் நாளை நடைபெற உள்ளது.
சென்னை,
19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் நாளை (16-ந் தேதி) அபுதாபியில் நடக்கிறது. இதையொட்டி தக்கவைக்கப்படும் வீரர்கள் மற்றும் விடுவிக்கப்படும் வீரர்களின் பட்டியலை கடந்த நவம்பர் 15-ந் தேதி இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் 10 அணிகளும் சமர்ப்பித்தன. மொத்தம் 173 வீரர்கள் தக்க வைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இந்த ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் பங்கேற்க ஆரம்பத்தில் 1,390 வீரர்கள் பதிவு செய்திருந்தனர். ஆனால், 10 ஐ.பி.எல் அணி நிர்வாகங்களுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, பி.சி.சி.ஐ. இந்தப் பட்டியலை வெகுவாகக் குறைத்துள்ளது. அதன்படி 1040 வீரர்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டு இறுதியாக 350 வீரர்கள் மட்டுமே ஏலப்பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளனர். இவர்களிலிருந்துதான் அணிகள் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களைத் தேர்வு செய்ய உள்ளன.
வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 31 இடங்கள் உட்பட, மொத்தம் 77 வீரர்களை அணிகள் தேர்ந்தெடுக்க இந்த ஏலத்தில் போட்டியிட உள்ளார்கள். இதனிடையே கடைசி நேரத்தில் இந்திய வீரர் அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் ஏலப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில் ஒவ்வொரு அணியும் வீரர்களை தக்க வைத்தது போக மீதம் இருக்கும் தொகை குறித்து காணலாம்..!
1. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - ரூ. 64.30 கோடி
2. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - ரூ. 43.40 கோடி
3. சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் - ரூ. 25.50 கோடி
4. லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் - ரூ. 22.95 கோடி
5. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் - ரூ. 21.80 கோடி
6. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - ரூ.16.40 கோடி
7. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - ரூ. 16.05 கோடி
8. குஜராத் டைட்டன்ஸ் - ரூ. 12.90 கோடி
9. பஞ்சாப் கிங்ஸ் - ரூ. 11.50 கோடி
10. மும்பை இந்தியன்ஸ் - ரூ.2.75 கோடி