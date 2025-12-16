ஐ.பி.எல். மினி ஏலம்: பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேமரூன் கிரீனை வாங்கிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
இவரை ஏலத்தில் எடுக்க சென்னை - கொல்கத்தா இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
அபுதாபி,
19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்களின் மினி ஏலம் அபுதாபியில் இன்று நடக்கிறது. ஏலப்பட்டியலில் 240 இந்தியர், 110 வெளிநாட்டவர் என மொத்தம் 350 வீரர்கள் இடம் பெற்றிருந்தனர். கடைசி நேரத்தில் மேலும் 19 வீரர்கள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் இருந்து 77 வீரர்கள் வரை ஏலத்தில் எடுக்கப்பட உள்ளனர்.மினி ஏலம் தற்போது தொடங்கியுள்ளது. ஏலத்தை மும்பையை சேர்ந்த மல்லிகா சாகர் நடத்துகிறார். இதில் முதல் வீரராக வந்த ஜேக் பிரேசர் மெக்கர்க்கை யாரும் ஏலத்தில் வாங்கவில்லை. இதனையடுத்து வந்த டேவிட் மில்லரை அடிப்படை விலையான ரூ.2 கோடிக்கு டேல்லி கேப்பிடல்ஸ் வாங்கியுள்ளது.
இந்த ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய ஆல்-ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீனை ஏலத்தில் வாங்க அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. முதலில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மல்லுக்கட்டினர். ஒரு கட்டத்தில் ராஜஸ்தான் விலகியது. இதனையடுத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கோதாவில் குதித்தது. இவரை வாங்க சென்னை - கொல்கத்தா இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இதனால் இவரது விலை எகிறி கொண்டே சென்றது. இறுதியில் ரூ. 25.20 கோடிக்கு அவரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் வாங்கியது. இதன் மூலம் ஐ.பி.எல். வரலாற்றில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 3-வது வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
Live Updates
- 16 Dec 2025 3:53 PM IST
வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜேக்கப் டபியை ஆர்சிபி அணி ரூ.2 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது.
- 16 Dec 2025 3:44 PM IST
எதிர்வரும் 4-வது செட்டில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் ஆகாஷ் தீப், பதிரனா, ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
- 16 Dec 2025 3:30 PM IST
3-வது செட்டில் வந்த விக்கெட் கீப்பர்களான ஜானி பேர்ஸ்டோ, குர்பாஸ், ஜேமி ஸ்மித் மற்றும் கே.எஸ்.பரத் ஆகியோரை எந்த அணியும் வாங்கவில்லை.
மறுபுறம் பென் டக்கெட் மற்றும் பின் ஆலனை அவர்களது அடிப்படை விலையான ரூ. 2 கோடிக்கு டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் வாங்கின.
- 16 Dec 2025 3:26 PM IST
விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான குயிண்டன் டி காக்கை முன்னாள் சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அடிப்படை விலையான ரூ.1 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது. இவர் கடந்த காலங்களிலும் மும்பை அணிக்காக ஆடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- 16 Dec 2025 3:23 PM IST
தீபக் ஹூடா, கஸ் அட்கின்சன், வியான் முல்டர் ஆகியோரை ஏலத்தில் எந்த அணியும் சீண்டவில்லை.
- 16 Dec 2025 3:22 PM IST
இந்திய ஆல் ரவுண்டரான வெங்கடேஷ் ஐயரை ஏலத்தில் வாங்க நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில் அவரை ரூ. 7 கோடிக்கு நடப்பு சாம்பியன் பெங்களூரு வாங்கியுள்ளது.
- 16 Dec 2025 3:14 PM IST
முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டரான வனிந்து ஹசரங்காவை லக்னோ அணி அடிப்படை விலையான ரூ. 2 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது.
- 16 Dec 2025 3:12 PM IST
ஆச்சரியமளிக்கும் வகையில் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர்களான லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோரை வாங்க எந்த அணியும் ஆர்வம் காட்டவில்லை.
- 16 Dec 2025 3:07 PM IST
இந்திய வீரர் சர்பராஸ் கானை எந்த அணியும் ஏலத்தில் வாங்கவில்லை.
- 16 Dec 2025 2:48 PM IST
பிரித்வி ஷா மற்றும் டேவான் கான்வேயை எந்த அணியும் ஏலத்தில் வாங்கவில்லை.