ஐ.பி.எல்.: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு புதிய சுழற்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர்
image courtesy:PTI

தினத்தந்தி 24 Oct 2025 9:10 AM IST
பகுதுலே ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக பணியாற்றியுள்ளார்.

மொகாலி,

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் புதிய சுழற்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக இந்திய முன்னாள் வீரர் 52 வயதான சாய்ராஜ் பகுதுலே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பகுதுலே ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக பணியாற்றியுள்ளார்.

