ஐ.பி.எல்: டிரேடிங் முறையில் அணி மாறும் சஞ்சு சாம்சன் - ஸ்டப்ஸ்..? வெளியான தகவல்
தினத்தந்தி 1 Nov 2025 9:12 PM IST
சஞ்சு சாம்சன், சென்னை அணியில் இணைய உள்ளதாக பரவலாக பேசப்பட்டது.

புதுடெல்லி,

இந்த வருடம் நடைபெற்ற 18-வது ஐ.பி.எல். சீசனில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கோப்பையை கைப்பற்றியது. இந்த சீசன் முடிவடைந்த சில தினங்களிலேயே அடுத்த சீசனுக்கான பேச்சுகள் எழ ஆரம்பித்து விட்டன. அதில் குறிப்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனான சஞ்சு சாம்சன் அந்த அணியிலிருந்து விலக முடிவெடுத்ததாக கூறப்பட்டது ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

இந்த சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 9-வது இடம் பிடித்து வெளியேறியது. இந்த சீசனில் பெரும்பாலான போட்டிகளை காயம் காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் தவறவிட்டார். சாம்சன் இல்லாத சமயத்தில் ரியான் பராக் அணியை வழிநடத்தினார்.

முன்னதாக இந்த சீசனில் ராஜஸ்தான் அணி நிர்வாகத்திற்கும் சஞ்சு சாம்சனுக்கும் இடையே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியது.

இதனால் அடுத்த சீசனுக்கான (2026) மினி ஏலத்திற்கு முன்பு தன்னை டிரேடிங் முறையில் மாற்றவோ அல்லது அணியில் இருந்து விடுவிக்கவோ வேண்டும் என ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நிர்வாகத்திடம் சஞ்சு சாம்சன் கோரிக்கை வைத்துள்ளதாக கூறப்பட்டது.

அத்துடன் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணைய உள்ளதாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டது. சஞ்சு சாம்சனை சென்னை அணிக்கு டிரேடிங் முறையில் மாற்ற ராஜஸ்தான் விருப்பம் தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.

அதன்படி சஞ்சு சாம்சனுக்கு மாற்றாக சென்னை கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆல் ரவுண்டர்களான ஜடேஜா மற்றும் துபே ஆகிய முன்னணி வீரர்களில் ஒருவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் ராஜஸ்தான் அணியின் கோரிக்கையை சென்னை அணி நிராகரித்ததாக தெரிகிறது.

அந்த சூழலில் அடுத்த சீசனுக்கான மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக ராஜஸ்தான் ராயஸ் அணிக்கு டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸை கொடுத்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்குவதற்கு டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி தீவிர பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதற்கு ராஜஸ்தான் நிர்வாகம் ஸ்டப்ஸ் உடன் மற்றொரு அன்கேப்டு வீரரையும் கேட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பேச்சு வார்த்தை இறுதி கட்டத்தை எட்டிவிட்டதாகவும் சில தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளிவரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சாம்சன் ஏற்கனவே 2016 மற்றும் 2017 ஐ.பி.எல். சீசன்களில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

