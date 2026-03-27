கோலாகலமாக நாளை தொடங்கும் ஐபிஎல் திருவிழா

கிரிக்கெட்

டி20 கிரிக்கெட்டில் மிகவும் பிரபலமான கிரிக்கெட் தொடர் ஐபிஎல் ஆகும். 2008ம் ஆண்டு தொடங்கிய ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் ஆண்டு தோறும் மார்ச் முதல் மே மாதம் வரை நடைபெறுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், 19வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் நாளை தொடங்க உள்ளது. 10 அணிகள் பங்கேற்கும் ஐபிஎல் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற உள்ளது. நாளை தொடங்கும் ஐபிஎல் மே 31ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

அதன்படி, நடப்பு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் நாளை கோலாலமாக தொடங்க உள்ளது. பெங்களூருவில் நாளை இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் முதல் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் மோத உள்ளன. பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் ஆட்டம் நடைபெற உள்ளது. ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில் ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடர்பில் பங்கேற்கும் 10 அணிகள் விவரம்:-

* சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

* மும்பை இந்தியன்ஸ்

* ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு

* சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்

* கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

* ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

* பஞ்சாப் கிங்ஸ்

* குஜராத் டைட்டன்ஸ்

* லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்

* டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்

