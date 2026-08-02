சென்னை அணியின் முகாமில் இணையும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்?

சென்னை,
இந்திய பேட்ஸ்மேன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், துலீப் டிராபி 2026 தொடரில் தனது பொறுப்புகளை நிறைவு செய்த பிறகு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உடற்தகுதி முகாமில் இணைய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ருதுராஜ் தற்போது துலீப் டிராபி தொடரில் கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில், அந்த தொடர் முடிந்தவுடன் முகாமில் பங்கேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முகாமில் வீரர்களின் உடற்தகுதி, பயிற்சி முக்கியமாக இடம்பெறும்.
கடந்த சீசனில் காயம் காரணமாக சில போட்டிகளை தவறவிட்ட ருதுராஜ், தற்போது முழு உடற்தகுதியை எட்டும் முயற்சியில் உள்ளார்.