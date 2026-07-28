இந்திய அணியின் முக்கிய வீரரான இஷான் கிஷன்

மும்பை,
2026ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இதுவரை இந்திய அணிக்காக அதிக ரன்கள் குவித்த வீரராக விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் இஷான் கிஷன் முன்னிலையில் உள்ளார்.
அனைத்து வடிவங்களையும் சேர்த்து இதுவரை அவர் 594 ரன்கள் குவித்து, இந்தியாவின் அதிக ரன் குவிப்பாளராக திகழ்கிறார்.தொடக்க வீரராகவும், மிடில் ஆர்டரிலும் கிடைத்த வாய்ப்புகளை சிறப்பாக பயன்படுத்தி, பல முக்கிய இன்னிங்ஸ்களை விளையாடி அணியின் வெற்றிக்கு பங்களித்துள்ளார்.
2026ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணிக்குத் திரும்பிய இஷான் கிஷன், டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் இருதரப்பு தொடர்களில் தொடர்ச்சியாக சிறப்பாக விளையாடி, இந்திய பேட்டிங்கின் முக்கிய தூணாக உருவெடுத்துள்ளார்.