ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராக ஆலன் டொனால்ட்

தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆலன் டொனால்ட், தென்னாப்பிரிக்காவின் எஸ். ஏ.டி20 தொடரில் விளையாடும் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் (Joburg Super Kings) அணியின் புதிய பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை அந்த அணி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. 59 வயதான ஆலன் டொனால்ட், அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தென்னாப்பிரிக்க முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் அல்பி மோர்கலுடன் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளார்.
ஆலன் டொனால்ட் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக அறியப்படுகிறார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, பல்வேறு அணிகளுக்குப் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றியுள்ளார். 2007ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் தற்காலிக பந்துவீச்சு ஆலோசகராகப் பணியைத் தொடங்கிய அவர், 2008ஆம் ஆண்டு வார்விக்ஷயர் அணியிலும் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றினார். 2011 உலகக் கோப்பையின்போது நியூசிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராக இருந்த அவர், அதே ஆண்டு ஜூலை மாதம் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றார். 2015 உலகக் கோப்பை வரை அந்தப் பொறுப்பில் நீடித்தார்.
இதுவரை சாம்பியன் பட்டம் வெல்லாத ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை முதல் முறையாகக் கோப்பையை வெல்லச் செய்வது ஆலன் டொனால்டின் முக்கியப் பொறுப்பாக இருக்கும். அணியை வலுப்படுத்தும் வகையில், சமீபத்திய வீரர்கள் ஏலத்தில் ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ், கீரன் பொல்லார்ட், ஜேசன் ரோவ்ல்ஸ், டயான் கலீம், பிளெஸ்ஸிங் முசரபானி மற்றும் ஆண்ட்ரீஸ் கௌஸ் உள்ளிட்ட வீரர்களை அந்த அணி தேர்வு செய்துள்ளது. புதிய பயிற்சியாளர் குழுவும் வலுப்படுத்தப்பட்ட வீரர்கள் பட்டியலும் இணைந்து அணியின் அடுத்த சீசன் செயல்பாட்டில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.