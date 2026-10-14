வங்கதேச அணி தவறவிட்ட வாய்ப்புகள்... வெற்றி கைநழுவியது: கேப்டன் நஜ்முல் வருத்தம்

வங்கதேசம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் நடைபெற்ற ஒரே ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்தும், அவற்றைச் சரியாகப் பயன்படுத்தத் தவறியதால் வங்கதேச அணி ஏமாற்றமடைந்தது. இதுகுறித்து வங்கதேச அணியின் கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் ஷான்டோ தனது வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 346 ரன்கள் எடுத்தது. பதிலுக்கு விளையாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி 240 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் வங்கதேச அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 372 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு 479 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்தக் கடினமான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆப்கானிஸ்தான், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 346 ரன்கள் எடுத்து போட்டியை டிரா செய்தது.
ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் சித்திகுல்லா அடல் சிறப்பாக விளையாடி 332 பந்துகளில் 111 ரன்கள் எடுத்தார். இது அவரது முதல் டெஸ்ட் சதமாகும். வங்கதேச பந்துவீச்சாளர்கள் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முயன்றபோதும், அடல் பொறுமையுடன் விளையாடி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டார். இறுதிக்கட்டத்தில் காய்ஸ் அகமது ஆட்டமிழக்காமல் 49 ரன்கள் எடுத்தார்.
போட்டியின் கடைசி நாளில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 281 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தபோது, வங்கதேச அணிக்கு வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் முக்கியமான நேரத்தில் ஃபீல்டிங்கில் சில தவறுகள் ஏற்பட்டன. ரன் அவுட் செய்யக் கிடைத்த இரண்டு வாய்ப்புகள் அடுத்தடுத்த பந்துகளில் தவறவிடப்பட்டன. மேலும், காய்ஸ் அகமது கொடுத்த கேட்ச் வாய்ப்புகளையும் வங்கதேச வீரர்கள் பிடிக்கத் தவறினர். இதனால் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்கள் தொடர்ந்து விளையாடி போட்டியை டிரா செய்தனர்.
போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய கேப்டன் ஷான்டோ, “எங்களுக்குச் சில வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. ஆனால் அவற்றைச் சரியாகப் பயன்படுத்த முடியவில்லை. நாங்கள் செய்த தவறுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் சிறப்பாக விளையாடியது; குறிப்பாக சித்திகுல்லா அடலின் பேட்டிங்கைப் பாராட்ட வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார். மேலும், ஐந்து நாட்களும் தனது அணி சிறப்பாக விளையாடியதாகக் கூறிய அவர், கடைசி நாளில் பந்துவீச்சாளர்கள் கடினமான சூழ்நிலையிலும் போராடியதைப் பாராட்டினார்.
மேலும், இந்தப் போட்டியில் ஆடுகளம் ஐந்து நாட்களும் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருந்ததாக ஷான்டோ குறிப்பிட்டார். கடைசி நாளில் சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஓரளவு உதவி கிடைத்தபோதிலும், வங்கதேச அணி எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியவில்லை. இதுபோன்ற போட்டிகளில் கிடைக்கும் சிறிய வாய்ப்புகளைக்கூட சரியாகப் பயன்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம்.எதிர்காலத்தில் நடைபெறவுள்ள தொடர்களுக்கு இந்த ஐந்து நாள் டெஸ்ட் போட்டியின் அனுபவம் உதவும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.