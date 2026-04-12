ஐபிஎல்: மும்பை - பெங்களூரு இன்று மோதல்

மும்பை,
19வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 28ம் தேதி தொடங்கி நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 20வது லீக் ஆட்டத்தில் ஹர்திக் பாண்ட்யா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் - ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் மோத உள்ளன. மும்பை மைதானத்தில் இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்க உள்ளது.
3 ஆட்டங்களில் ஆடியுள்ள பெங்களூரு 2 வெற்றி, 1 தோல்வியுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. 3 ஆட்டங்களில் ஆடியுள்ள மும்பை 1 வெற்றி, 2 தோல்வியுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.