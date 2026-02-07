டி20 உலகக் கோப்பையை இந்திய அணி கண்டிப்பாக வெல்லும்- நடராஜன் நம்பிக்கை

சென்னை,
டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இன்று தொடங்கியுள்ளது. போட்டிகள் இந்தியாவில் அகமதாபாத், மும்பை, சென்னை உள்ளிட்ட 5 நகரங்களிலும், இலங்கையின் கொழும்பு, பல்லேகல்லேயிலும் நடைபெற உள்ளன.
இந்த நிலையில் , டி20 உலகக்கோப்பையை இந்திய அணி கண்டிப்பாக வெல்லும் என இந்திய வீரர் நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது,
தற்போதைய இந்திய கிரிக்கெட் அணி டெஸ்ட், ஒருநாள், டி20 ஆகிய 3 பிரிவுகளிலும் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான பயிற்சி போட்டியில் இந்தியா 260 ரன்கள் அடித்தது சிறப்பான தொடக்கம்.
இன்று முதல் டி20 உலககோப்பை தொடங்குகிறது. இதில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்று உலககோப்பையை இந்தியா மீண்டும் வெல்லும்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.