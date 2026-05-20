ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் - குஜராத் டைட்டன்ஸின் 7 வீரர்களுக்கு இந்திய அணியில் இடம்

மும்பை,
நடப்பு ஐ.பி.எல். தொடர் முடிந்ததும், ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளது. ஜூன் மாதம் தொடங்கவுள்ள இத்தொடருக்கான இந்திய டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளை பிசிசிஐ (BCCI) நேற்று வெளியிட்டது.
அதில் இளம் நட்சத்திர வீரர் சுப்மன் கில் இந்த இரண்டு வடிவ போட்டிகளுக்கும் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதே நேரத்தில், முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு இந்தத் தொடரில் முழுமையாக ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அனுபவ வீரர்களான ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டி நியூசண்டிகாரில் அடுத்த மாதம் (ஜூன்) 6-ந் தேதி முதல் 10-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து நடக்கும் ஒருநாள் போட்டிகள் முறையே தர்மசாலாவில் ஜூன் 14-ந் தேதியும், லக்னோவில் 17-ந் தேதியும், சென்னையில் 20-ந் தேதியும் நடக்கவுள்ளன.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான 15 பேர் கொண்ட இந்திய டெஸ்ட் அணியில், ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடும் 7 வீரர்களுக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது. கேப்டன் சுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மானவ் சுதார் மற்றும் குர்னூர் ப்ரார் ஆகியோர் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
1. இந்திய டெஸ்ட் அணி (Test Squad):
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல் (துணை கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ரிஷப் பண்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), தேவ்தத் படிக்கல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மானவ் சுதார், குர்னூர் ப்ரார், ஹர்ஷ் துபே, துருவ் ஜுரல் (விக்கெட் கீப்பர்).
2. இந்திய ஒருநாள் அணி (ODI Squad):
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் ப்ரார், ஹர்ஷ் துபே.
ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இளம் வீரர்களுக்கு இந்தத் தொடரில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.