பாகிஸ்தான் தொடர்: ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் பங்கேற்க ஆஸ்திரேலிய வீரர்களுக்கு அனுமதி

மெல்போர்ன்,
ஆஸ்திரேலிய முன்னணி கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வருகிறார்கள். இதில் கம்மின்ஸ், ஸ்டார்க், ஹேசில்வுட் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தாமதமாகத் தான் அணியுடன் இணைந்தனர்.
ஆஸ்திரேலிய அணி வருகிற 23-ந்தேதி முதல் ஜூன் 4-ந்தேதி வரை வரை பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் ஆடுவதால் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் மே 31-ந்தேதி வரை நடக்கும் ஐ.பி.எல். தொடரில் முழுமையாக பங்கேற்பார்களா? என்ற சந்தே கம் எழுந்தது. இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலிய வீரர்களை ஐ.பி.எல்.-ல் கடைசி வரை ஆடுவதற்கு அந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அனுமதி அளித்துள்ளது. ஒருவேளை டெல்லி, கொல்கத்தா, லக்னோ அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறாமல் போனால் ஸ்டார்க், கேமரூன் கிரீன், மிட் செல் மார்ஷ் ஆகியோர் வருகிற 24-ந்தேதி லீக் சுற்று முடிந்ததும் கிளம்புவ தற்கு வாய்ப்புள்ளது.