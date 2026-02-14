கிரிக்கெட்

மழை வாய்ப்பு: இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறுவதில் சிக்கல் ?

ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மழை வாய்ப்பு: இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறுவதில் சிக்கல் ?
Published on

கொழும்பு,

10வது டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் நாளை நடைபெறும் 27வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோத உள்ளன. இந்த ஆட்டம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில் , போட்டி நடைபெறும் பகுதியில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அங்குள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. மழை காரணமாக போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டால் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் குறிபிடத்தக்கது.

ஏற்கனவே இந்த போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் விற்று தீர்ந்து விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

டி20 உலகக் கோப்பை
India - pakistan
இந்தியா - பாகிஸ்தான்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com