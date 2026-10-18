மழையால் போட்டி ரத்து... ஆனாலும் வரலாறு படைத்த இந்திய அணி - டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய சாதனை

பெங்களூரு,
இந்தியா – வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 கிரிக்கெட் போட்டி மழை காரணமாகக் கைவிடப்பட்டது. இதனால் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் 2-2 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் முடிந்தது. இருப்பினும், இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி புதிய சாதனை ஒன்றைப் படைத்தது.
பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. மழை காரணமாகத் தாமதமாகத் தொடங்கிய போட்டி, இரு அணிகளுக்கும் தலா 9 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணி தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடியது. இதன் மூலம் வெறும் 2.5 ஓவர்களிலேயே 50 ரன்களைக் கடந்தது.
இதன் மூலம் ஆண்கள் டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி தனது அதிவேக அரைசத சாதனையை படைத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு 3 ஓவர்களில் அரைசதம் கடந்ததே இந்திய அணியின் சாதனையாக இருந்தது. தற்போது அதைவிட வேகமாக ரன்களை குவித்து இந்திய அணி அசத்தியுள்ளது.
இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் இஷான் கிஷன் அதிரடியாக விளையாடி 10 பந்துகளில் 30 ரன்கள் எடுத்தார். சஞ்சு சாம்சன் 16 ரன்களும், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 22 ரன்களும் சேர்த்தனர். இறுதிக்கட்டத்தில் அதிரடியாக விளையாடிய நமன் தீர், 6 பந்துகளில் 24 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இந்திய அணி 7.4 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 118 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது மீண்டும் மழை குறுக்கிட்டது. தொடர்ந்து ஆட்டத்தை நடத்த முடியாததால் போட்டி கைவிடப்பட்டது.
இந்தத் தொடரின் முதல் மற்றும் 3-வது போட்டிகளில் இந்திய அணியும், 2-வது மற்றும் 4-வது போட்டிகளில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் வெற்றி பெற்றிருந்தன. இதனால் கடைசிப் போட்டி தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் ஆட்டமாக அமைந்தது.
ஆனால் மழையால் அந்தப் போட்டி கைவிடப்பட்டதால், இரு அணிகளும் தலா 2 வெற்றிகளுடன் தொடரைப் பகிர்ந்து கொண்டன.