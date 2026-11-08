ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக தொடரும் ரியான் பராக்

ஐபிஎல் 2027 தொடரிலும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ரியான் பராக் தொடர்ந்து செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி அவரை முழுநேர கேப்டனாக நியமித்தது. இதையடுத்து 2026 சீசனில் அணியை வழிநடத்திய ரியான் பராக், ராஜஸ்தான் அணியை பிளே ஆப் சுற்றுக்கும் அழைத்துச் சென்றார்.
ரியான் பராக் 2019ஆம் ஆண்டு முதல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். அணியின் நீண்டகால வீரர்களில் ஒருவரான அவர், கடந்த சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் காயம் காரணமாக விளையாடாதபோது தற்காலிக கேப்டனாகவும் செயல்பட்டார். அவரது தலைமைத்துவ அனுபவத்தை கருத்தில் கொண்டு 2026 சீசனுக்கு முழுநேர கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார்.
மேலும், ராஜஸ்தான் அணியில் ரவீந்திர ஜடேஜா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், துருவ் ஜுரெல் உள்ளிட்ட அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்களின் ஆதரவுடன் ரியான் பராக் அணியை வழிநடத்தி வருகிறார்.
2027 சீசனுக்கான கேப்டன் பொறுப்பு குறித்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளதா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. தற்போதைய தகவல்களின்படி ரியான் பராக் கேப்டனாகத் தொடருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.