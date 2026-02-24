சாம்பியன் பட்டம் வெல்லப்போவது யார்..? ரஞ்சி கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டி இன்று தொடக்கம்

ஹூப்ளி,
91-வது ரஞ்சி கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் யார்..? என்பதை நிர்ணயிக்கும் இறுதிப்போட்டி கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளியில் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
28-ந் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் 8 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள கர்நாடக அணி, முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்து கவனத்தை ஈர்த்த ஜம்மு-காஷ்மீரை சந்திக்கிறது.
கர்நாடகா அணியில் பேட்டிங்கில் லோகேஷ் ராகுல், கருண் நாயர், கேப்டன் தேவ்தத் படிக்கல், ஆர். சமரனும், பந்து வீச்சில் பிரசித் கிருஷ்ணா, வித்வாத் கவீரப்பா, வித்யாதர் பட்டீல், வைஷாக் விஜய்குமார், ஸ்ரேயாஸ் கோபாலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். ஐம்மு-காஷ்மீர் அணியில் பேட்டிங்கில் கேப்டன் பராஸ் டோக்ரா, அப்துல் சமத்தும், பந்து வீச்சில் அகிப் நபி, சுனில் குமார், அபித் முஸ்தாக், யுத்விர் சிங்கும் வலுசேர்க்கின்றனர்.
15-வது முறையாக இறுதிப்போட்டியை எட்டியுள்ள கர்நாடக அணி 9-வது முறையாக கோப்பையை வெல்ல குறிவைக்கும். அதே நேரத்தில் முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சரித்திரம் படைக்க ஜம்மு-காஷ்மீர் மல்லுக்கட்டும். எனவே இந்த ஆட்டத்தில் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. உள்ளூர் சூழல் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் அதிகம் இடம் பெற்று இருப்பது கர்நாடக அணிக்கு கூடுதல் சாதகமாக இருக்கும்.