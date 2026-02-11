கிரிக்கெட்

ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்: பெங்கால் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

பெங்கால்- ஆந்திரா அணி கள் மோதின.
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்: பெங்கால் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
Published on

கொல்கத்தா,

91-வது ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் மேற்கு வங்காள மாநிலம் கல் யாணியில் நடந்த காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் பெங்கால்- ஆந்திரா அணி கள் மோதின.

இதில் முதல் இன்னிங்சில் ஆந்திரா 295 ரன்னும், பெங்கால் 629 ரன்னும் எடுத்தன. 334 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் 2-வது இன் னிங்சை ஆடிய ஆந்திரா 4-வது நாள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுக்கு 64 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 5-வது மற்றும் கடைசி நாளான நேற்று தொடர்ந்து ஆடிய ஆந்திர அணி 72.2 ஓவர்களில் 244 ரன்னில் ‘ஆல்-அவுட்' ஆனது. நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 90 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம் பெங்கால் அணி இன் னிங்ஸ் மற்றும் 90 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.

Ranji Trophy
ரஞ்சி கோப்பை
பெங்கால் அணி

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com