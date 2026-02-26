ரஞ்சி கோப்பை இறுதிப்போட்டி: ஜம்மு காஷ்மீர் 527 ரன்கள் குவிப்பு

ஹூப்ளி,
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டில் கர்நாடகா- ஜம்மு காஷ்மீர் அணிகள் இடை யிலான இறுதி ஆட்டம் கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளியில் நடைபெற்று வருகிறது.இதில் முதலில் பேட் செய்த ஜம்மு-காஷ்மீர் அணி தொடக்க நாளில் 2 விக்கெட்டுக்கு 284 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. இந்த நிலையில் 2-வது நாளான நேற்றும் பேட்டிங்கில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜம்மு-காஷ்மீர் அணி வலுவான நிலையை எட்டியி ருக்கிறது. சுபம் பண்டிர் 121 ரன்னிலும் (247 பந்து, 12 பவுண்டரி, 2 சிக் சர்), அப்துல் சமத் 61 ரன்னிலும், கன்ஹையா வாதவன் 70 ரன்னிலும், பராஸ் டோக்ரா 70 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
நேற்றைய முடிவில் ஜம்மு-காஷ்மீர் அணி முதல் இன்னிங்சில் 6 விக்கெட்டுக்கு 527 ரன்கள் குவித்தது. சஹில் லோத்ரா 57 ரன்களுடனும், அபித் முஸ்தாக் 20 ரன்னுடனும் அவுட் ஆகாமல் உள்ள னர். இன்று 3-வது நாள் ஆட்டம் நடக்கிறது.