ஜூட் பெல்லிங்காமிடம் ஆட்டோகிராப் வாங்கிய ரவி சாஸ்திரி

பர்மிங்காம்,
இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் 'தி ஹண்ட்ரட்' 2026 தொடரின்போது, முன்னாள் இந்திய தலைமைப் பயிற்சியாளரும் வர்ணனையாளருமான ரவி சாஸ்திரி, இங்கிலாந்து மற்றும் ரியல் மாட்ரிட் கால்பந்து நட்சத்திரம் ஜூட் பெல்லிங்காமை சந்தித்தார்.
அப்போது, பெல்லிங்காமிடம் ஒரு கேப்பில் ஆட்டோகிராப் வாங்கிய சாஸ்திரியின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ஆட்டோகிராப் வாங்கிய பிறகு, "இது எனக்காக இல்லை; என் மகளுக்காக. இதை வாங்கி வரவில்லை என்றால் என்னை வீட்டுக்குள் விடமாட்டார்!" என்று ரவி சாஸ்திரி நகைச்சுவையாக கூறினார். இந்த தருணம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற