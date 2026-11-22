வெலிங்டன்,
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் 128 ரன்கள் அடித்த இந்திய வீரர் ரிஷப் பண்ட், நியூசிலாந்து மண்ணில் சதமடிக்க வேண்டும் என்பது தனது நீண்ட நாள் ஆசை என தெரிவித்துள்ளார்.
வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ரிஷப் பண்ட் அதிரடியாக விளையாடி 128 ரன்கள் குவித்தார்.
153 பந்துகளில் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்களுடன் அவர் இந்த ரன்களை எடுத்தார். இந்நிலையில், நியூசிலாந்து மண்ணில் டெஸ்ட் சதமடித்ததன் மூலம் தனது நீண்ட நாள் ஆசையை நிறைவேற்றியதாக பண்ட் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "நியூசிலாந்தில் சதமடிக்க வேண்டும் என்பது நீண்ட நாள் ஆசையாக இருந்தது. அங்கு சதமடித்தது மிகவும் திருப்தியாக உள்ளது. ஆடுகளத்தில் முடிந்தவரை அதிக நேரம் இருந்து அணிக்காக எனது பங்களிப்பை வழங்கவே விரும்பினேன்" என்றார்.
ரிஷப் பண்ட்டின் சதம், கே.எல். ராகுலின் 136 ரன்கள் உள்ளிட்ட சிறப்பான ஆட்டங்களால் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது.
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்களும், தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்களும், சுப்மன் கில் 98 ரன்களும், துருவ் ஜுரெல் 78 ரன்களும் எடுத்தனர். முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி 368 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்ததால், இந்திய அணி 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
4-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி தனது 2-வது இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 119 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. டெவன் கான்வே 59 ரன்களுடனும், ரச்சின் ரவீந்திரா 27 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.
இதனால் நியூசிலாந்து அணி இன்னும் 233 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது. 5-வது நாள் ஆட்டத்தில் மீதமுள்ள விக்கெட்டுகளை விரைவாக வீழ்த்தி வெற்றியை பெற இந்திய அணி முனைப்புடன் உள்ளது.