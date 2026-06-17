2-வது ஒருநாள் போட்டி - சேவாக்கின் சாதனையை முறியடிப்பாரா ரோகித் சர்மா?

லக்னோ,
இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி 1 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான ஒரே டெஸ்ட் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றிபெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இன்று மதியம் லக்னோவில் 2-வது ஒருநாள் போட்டி நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டி, ரோகித் சர்மாவுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் மூன்று வடிவங்களிலும் தொடக்க வீரராக அதிக ரன்கள் குவித்த இந்திய வீரர் என்ற வீரேந்தர் சேவாக்கின் நீண்டகால சாதனையை முறியடிக்க ரோகித்துக்கு இன்னும் குறைந்த ரன்களே தேவைப்படுகின்றன.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தொடக்க வீரராக அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்திய வீரர்களின் பட்டியலில் இந்திய முன்னாள் வீரர் வீரேந்தர் சேவாக் 16,119 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து ரோகித் சர்மா 16,010 ரன்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறார்.
லக்னோவில் நடைபெறும் 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் ரோகித் சர்மா 109 ரன்கள் எடுத்தால், சேவாக்கின் 16,119 ரன்கள் சாதனையை முறியடித்து, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தொடக்க வீரராக அதிக ரன்கள் குவித்த இந்திய வீரர் என்ற புதிய மைல்கல்லை எட்டுவார்.
வீரேந்தர் சேவாக் - 16,119 ரன்கள்
ரோஹித் சர்மா - 16,010 ரன்கள்
சச்சின் டெண்டுல்கர் - 15,335 ரன்கள்
சுனில் கவாஸ்கர் - 13,214 ரன்கள்
ஷிகர் தவான் - 10,867 ரன்கள்
தர்மசாலாவில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ரோகித் சர்மா வெறும் 16 ரன்களில் ரன்-அவுட்டானார்.