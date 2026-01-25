எஸ்.ஏ. டி20 லீக் இறுதிப்போட்டி : பிரிட்டோரியா கேப்பிடல்ஸ் - சன்ரைசர்ஸ் இன்று மோதல்

எஸ்.ஏ. டி20 லீக் இறுதிப்போட்டி : பிரிட்டோரியா கேப்பிடல்ஸ் - சன்ரைசர்ஸ் இன்று மோதல்
x
தினத்தந்தி 25 Jan 2026 2:38 PM IST
t-max-icont-min-icon

இறுதிப்போட்டியில் பிரிட்டோரியா கேப்பிடல்ஸ் - சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணிகள் மோதுகின்றன.

டர்பன்,

4-வது எஸ்.ஏ. லீக் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் தொடர் தென்ஆப்பிரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.இதில் இன்று நடைபெற உள்ள இறுதிப்போட்டியில் பிரிட்டோரியா கேப்பிடல்ஸ் - சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணிகள் மோதுகின்றன.

பலம்வாய்ந்த இரு அணிகளும் மோத உள்ளதால் இறுதிப்போட்டிக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X