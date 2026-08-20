அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் சாம் கரன்

லண்டன்,
இங்கிலாந்து ஆல்-ரவுண்டர் சாம் கரன் காயம் காரணமாக இந்த கோடைக்காலத்தின் எஞ்சிய கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயத்திற்காக நாளை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
இதன் காரணமாக செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி எட்ஜ்பாஸ்டனில் தொடங்கும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 3வது டெஸ்ட் மட்டுமல்லாமல், செப்டம்பரில் இலங்கைக்கு எதிரான வெள்ளைப் பந்து தொடரிலும் அவர் விளையாட முடியாது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்பும் அவரது முயற்சிக்கும் இந்த காயம் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, பென் ஸ்டோக்ஸ் ஓய்வு பெற்ற பிறகு, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் பங்களிக்கக்கூடிய ஆல்-ரவுண்டராக சாம் கரன் முக்கியமான தேர்வாக கருதப்பட்டார். இங்கிலாந்து தேர்வாளர் மார்கஸ் நார்த், கரன் அணிக்கு நல்ல சமநிலையை வழங்கக்கூடிய வீரர் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் முழு உடற்தகுதியுடன் இல்லாததால் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான 16 பேர் கொண்ட அணியில் அவர் இடம்பெறவில்லை.