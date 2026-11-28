இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்தின் கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹேக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் தாக்குதலைச் சமாளித்து முதல் இன்னிங்சில் 116.3 ஓவர்களில் 356 ரன்கள் எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 246 ரன்கள் எடுத்திருந்த நியூசிலாந்து அணி, இரண்டாவது நாள் ஆட்டத்தில் எஞ்சிய விக்கெட்டுகளை இழந்தது.
முதல் விக்கெட்டுக்கு டாம் லாதம், டெவான் கான்வே ஜோடி 77 ரன்கள் சேர்த்து நல்ல தொடக்கம் கொடுத்தது. டாம் லாதம் 128 பந்துகளில் 59 ரன்கள் எடுத்தார். டெவான் கான்வே 31 ரன்கள் சேர்த்தார். இதன்பிறகு ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 16 ரன்களிலும், ரச்சின் ரவீந்திரா ரன் எதுவும் எடுக்காமலும் ஆட்டமிழந்தனர். டேரில் மிட்செல் 31 ரன்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய டாம் பிளண்டெல் பொறுப்புடன் பேட்டிங் செய்து 89 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 10 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவருக்கு உறுதுணையாக கிளென் பிலிப்ஸ் 36 ரன்கள் எடுத்தார். நாதன் ஸ்மித் 26 ரன்களும், கைல் ஜேமிசன் மற்றும் மேட் ஹென்றி ஆகியோர் தலா 19 ரன்களும் சேர்த்தனர். இதனால் நியூசிலாந்து அணியின் ஸ்கோர் 350 ரன்களைக் கடந்தது.
இந்திய அணியின் பந்துவீச்சில் ஆகாஷ் தீப் அபாரமாகச் செயல்பட்டு 31.3 ஓவர்களில் 99 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். அன்ஷுல் காம்போஜ் மற்றும் அறிமுக வீரர் குர்னூர் பிரார் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா விக்கெட் எதுவும் எடுக்கவில்லை. குறிப்பாக ஆகாஷ் தீப் கடைசி கட்டத்தில் நியூசிலாந்து வீரர்களின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அந்த அணியின் இன்னிங்ஸை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தார்.
இதையடுத்து முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் மேட் ஹென்றியின் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் இந்திய அணி தொடக்கத்திலேயே ஒரு விக்கெட்டை இழந்தது. தொடர்ந்து கே.எல். ராகுல் மற்றும் தேவ்தத் படிக்கல் களத்தில் இருந்தனர்.