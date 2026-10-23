ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான தொடர்: இந்திய வீராங்கனை விலகல்

புதுடெல்லி,
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ரேணுகா சிங் தாக்கூர், காயத்தால் ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். இதையடுத்து, அவருக்குப் பதிலாக அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜின்டிமணி கலிதா இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ரேணுகா சிங், இந்திய அணிக்காக இதற்கு முன்பு ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்டவர். அவர் கடைசியாக மார்ச் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இந்திய மகளிர் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியிருந்தார். மேலும், ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையிலும் பங்கேற்றார். அவருக்குப் பதிலாக அணியில் இடம்பிடித்துள்ள ஜின்டிமணி கலிதா, இதற்கு முன்பு இந்திய அணிக்காக சர்வதேசப் போட்டிகளில் அறிமுகமாகவில்லை. இருப்பினும், ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் அவர் இடம்பெற்றிருந்தார்.
ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான இந்திய மகளிர் அணியின் ஒருநாள் தொடர் அக்டோபர் 23 முதல் 28 வரை வதோதராவில் நடைபெறுகிறது. முதல் போட்டி அக்டோபர் 23ஆம் தேதியும், இரண்டாவது போட்டி அக்டோபர் 25ஆம் தேதியும், மூன்றாவது போட்டி அக்டோபர் 28ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையிலான இந்திய அணியில் ஷபாலி வர்மா, பிரதிகா ராவல், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், ஹர்லீன் தியோல், தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்ட முக்கிய வீராங்கனைகளும் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்தத் தொடரில் ஜின்டிமணி கலிதாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால், சர்வதேச அளவில் தனது திறமையை நிரூபிப்பதற்கான முக்கியமான சந்தர்ப்பமாக அது அமையும்.