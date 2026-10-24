தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு பின்னடைவு: கேப்டவுன் டெஸ்டிலிருந்து அன்ரிச் நார்ட்ஜே விலகல்

கேப்டவுன்,
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்னதாக, தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அன்ரிச் நார்ட்ஜே காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி க்கெபெர்ஹாவில் நடைபெற்றபோது, ஆஸ்திரேலிய அணியின் முதல் இன்னிங்ஸில் நார்ட்ஜே வெறும் 3.3 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசிய நிலையில் காயம் காரணமாக மைதானத்திலிருந்து வெளியேறினார். அதன்பிறகு அவர் போட்டியில் பங்கேற்கவில்லை. இருப்பினும், தென்னாப்பிரிக்க அணி அந்தப் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை 1-1 எனச் சமன் செய்தது.
நார்ட்ஜே விலகியுள்ளதால், அவருக்குப் பதிலாக ஜெரால்ட் கோட்ஸி, டேன் பேட்டர்சன் அல்லது கார்பின் போஷ் ஆகியோரில் ஒருவருக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தென்னாப்பிரிக்க அணி தனது வேகப்பந்து வீச்சுத் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியுடன் இருப்பதால், மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியமான ஆட்டமாக அமையவுள்ளது.