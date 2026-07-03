டி20 கேப்டனாக அறிமுகமான முதல் போட்டியிலேயே தோற்ற 4 இந்திய வீரர்கள் - இந்த லிஸ்ட்ல இவங்களா இருக்காங்களா?

சென்னை,
கேப்டனாக முதல் டி20 போட்டியில் தோல்வியடைந்த வீரர்கள் பட்டியலில் விராட், ரிஷப், கில் வரிசையில் தற்போது ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் இணைந்துள்ளார்.
அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 0-2 என்ற கணக்கில் இழந்தது. முதல் டி20 போட்டியில் 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த இந்தியா, 2-வது போட்டியிலும் வெற்றியை நழுவவிட்டது.
இந்த தோல்வியின் மூலம், சர்வதேச டி20 போட்டியில் கேப்டனாக அறிமுகமான முதல் போட்டியிலேயே தோல்வியடைந்த இந்திய கேப்டன்களின் பட்டியலில் ஸ்ரேயாஸ் அய்யரும் இடம்பிடித்துள்ளார்.
விராட் கோலி கேப்டனாக அறிமுகமான 2017-ம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் இந்தியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.
ரிஷப் பந்த் 2022-ம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக கே.எல். ராகுலுக்கு பதிலாக கேப்டனாக செயல்பட்ட முதல் போட்டியிலேயே இந்தியா தோல்வியை சந்தித்தது.
ஷுப்மன் கில் கேப்டனாக அறிமுகமான 2024-ம் ஆண்டு ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் 13 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தோல்வியடைந்தது. இருப்பினும், அந்த தொடரை இந்தியா 4-1 என்ற கணக்கில் வென்றது.
தற்போது, அயர்லாந்துக்கு எதிரான தோல்வியின் மூலம் சர்வதேச டி20 போட்டியில் கேப்டனாக அறிமுகமான முதல் ஆட்டத்திலேயே தோல்வியை சந்தித்த 4-வது இந்திய கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் இணைந்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் வெற்றிகரமான கேப்டனாக பெயர் பெற்றிருந்தாலும், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அவரது கேப்டன் பயணம் தோல்வியுடன் தொடங்கியுள்ளது.