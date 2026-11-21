உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC) வரலாற்றில் 3,000 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்டிய முதல் இந்திய பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையை இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் பெற்றுள்ளார். நியூசிலாந்துக்கு எதிராக வெலிங்டனில் நடைபெற்று வரும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் 3-வது நாள் ஆட்டத்தில் இந்தச் சாதனையை அவர் படைத்தார்.
இந்த மைல்கல்லை எட்டுவதற்கு முன்பு 83 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், நியூசிலாந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் கிளென் பிலிப்ஸ் பந்துவீச்சில் சிக்சர் அடித்து 3,000 ரன்களைக் கடந்தார். தனது 77-வது இன்னிங்சில் இந்தச் சாதனையை எட்டிய கில், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்த மைல்கல்லை எட்டிய முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். இதுவரை 43 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், இந்திய அணியின் அதிக ரன் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். இந்தச் சாதனை இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அவரது முக்கியமான மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது
ரிஷப் பண்டும் இந்தப் போட்டியின்போது 3,000 WTC ரன்களைக் கடந்த முதல் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் என்ற தனிச்சாதனையைப் படைத்துள்ளார்