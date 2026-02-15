கிரிக்கெட்

இந்தியா-பாக். கிரிக்கெட் போட்டியை காண, மெரினாவில் சிறப்பு ஏற்பாடு

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான போட்டி இன்று (பிப். 15) இரவு 7.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரை இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. இந்தத் தொடரில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான போட்டி இன்று (பிப். 15) இரவு 7.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

முன்னதாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியுடன் விளையாட முடியாது என பாகிஸ்தான் தெரிவித்து இருந்தது. எனினும், பின்னர் தனது முடிவை மாற்றிக் கொண்ட நிலையில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான போட்டி இன்று இரவு நடைபெறுகிறது.

வழக்கமாக இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான போட்டியில் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. இந்த நிலையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டியை சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஒளிபரப்பு செய்ய சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

